È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che il colosso di Seul ha rilasciato una fascia per il fitness. Ultimamente l’azienda sudcoreana si è concentrata sugli smartwatch basati su Wear OS e anche la maggior parte degli altri marchi ha smesso di produrre cinturini per il fitness. Tuttavia, Xiaomi lancia ogni anno un nuovo braccialetto per il fitness e sembra che l’azienda sudcoreana gareggerà con esso quest’anno.

Come riportato da “SamMobile“, il produttore asiatico pare stia lavorando su un nuovo fitness tracker che potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Fit 3. Il prossimo fitness tracker ha recentemente superato la certificazione FCC e porta il numero di modello “SM-R390”. Osservando i suoi schemi, possiamo vedere che ha un sensore di frequenza cardiaca sul retro, insieme a due pogo pin per la ricarica. Il numero del modello, il fattore di forma e gli schemi confermano quasi che si tratta di un fitness tracker. Non è chiaro quali altri aggiornamenti Samsung porterà con il suo nuovo dispositivo Galaxy Fit, ma il Samsung Galaxy Fit 2 è dotato di uno schermo AMOLED a colori da 1,1 pollici, resistenza all’acqua 5ATM fino a 50 metri ed un fattore di forma sottile. Il device dispone di cardiofrequenzimetro, giroscopio, accelerometro, rilevamento automatico dell’allenamento e monitoraggio del sonno e può visualizzare notifiche o chiamate e controllare la riproduzione della musica sul telefono connesso.

Il Samsung Galaxy Fit 2 funziona con rtOS e non ha il GPS, quindi sarebbe fantastico se il colosso di Seul potesse offrire un software più ricco di funzionalità, GPS autonomo e spazio di archiviazione integrato per la riproduzione musicale con il Samsung Galaxy Fit 3, che sembra avrà un design leggermente più ampio, quindi ci aspettiamo anche uno schermo più grande. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

