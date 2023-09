Nelle scorse ore, Meta ha annunciato alcune importanti novità WhatsApp introdotte grazie all’ausilio dell’IA (Intelligenza Artificiale). I cambiamenti interessano le chat, i tanto amati sticker e pure le foto da condividere nel servizio.

La prima grande novità WhatsApp appena introdotta per i nuovi clienti è quella che investe gli sticker. Gli adesivi possono essere creati da zero ora, personalizzandoli a proprio piacimento con un comando. Grazie all’IA, si potrà richiedere una qualsiasi soluzione, come un gatto su uno skateboard o una balena su una nave. In pochi secondi, verrà mostrato un risultato attinente.

La seconda delle novità WhatsApp possibili grazie all’IA investe le chat. All’interno di una conversazione dedicata, sarà ora possibile fare qualsiasi domanda per conoscere gli argomenti più disparati. Si potranno ricevere i pareri dei personaggi virtuali creati da Meta in pochissimi momenti. Ancora, come terzo aspetto rivoluzionario, nuove immagini potranno essere create da zero, partendo da un’idea, un concetto, un suggerimento. Le potenzialità dell’intelligenza artificiale sono già ora infinite: ogni richiesta e domanda sarà processata sempre dall’intelligenza artificiale e crittografata end-to-end, senza che nessuno (all’interno di Meta) possa mai intercettarla. Insomma, chiunque non dovrebbe preoccuparsi della sua esperienza avanzata con il servizio di messaggistica, perché non c’è alcun rischio che la propria privacy sia messa in discussione.

Per l’immediato futuro sono previste anche ulteriori cambiamenti, sempre grazie all’intelligenza artificiale. Questi riguarderanno gli utenti finali in molti casi ma anche le aziende. Meta ha promesso infatti degli strumenti sempre più avanzati per chi utilizza il sistema di messaggistica per fare business. Come al solito, la distribuzione di qualsiasi nuova opzione sarà graduale, con una prima distribuzione in alcuni paesi e poi un vero e proprio rilascio globale. Qualsisi aggiornamento in merito verrà sempre comunicato attraverso i consueti canali ufficiali e non mancherà di essere approfondito su queste pagine.

