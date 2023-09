Pare sia già scattata la ricerca dei biglietti di Napoli-Milan, in vista del big match in programma durante l’ultimo fine settimana di ottobre. Considerando l’importanza della partita, è probabile che il club azzurro si muova con grande anticipo, in modo tale da venire incontro alle esigenze organizzative delle due tifoserie. Del resto, stiamo parlando di un turno molto delicato, durante il quale si affronteranno anche Inter e Roma, come avrete notato con l’approfondimento che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri. Insomma, ci sono molti aspetti che dobbiamo prendere in considerazione oggi.

Tifosi già alla ricerca dei biglietti di Napoli-Milan verso il big match di fine ottobre al Maradona

Cosa sappiamo a proposito della sfida in programma al Maradona tra poco più di un mese? I biglietti di Napoli-Milan al momento non risultano in vendita e difficilmente le cose cambieranno fino alla sosta. Per farvela breve, è probabile che la situazione si possa sbloccare tra il 10 ed il 15 ottobre, stando almeno alle mosse della società partenopea registrate in passato prima di un match importante. Staremo a vedere se il trend verrà confermato anche in questa circostanza, o se al contrario si deciderà per un approccio differente, magari anticipando di qualche giorno rispetto alle naturali tempistiche.

Di sicuro ci si aspetta una risposta importante con la vendita dei biglietti di Napoli-Milan, in quanto le due squadre hanno dato significativi segnali di ripresa dopo un avvio di stagione non particolarmente esaltante. La situazione dovrà essere monitorata con grande attenzione nei prossimi giorni, anche perché ci saranno sicuramente comunicazioni preventive da parte del club di De Laurentiis. Sarà come sempre importante anche la risposta del pubblico rossonero per questa partita.

Insomma, restate in campana a proposito della vendita dei biglietti di Napoli-Milan nelle prossime due settimane.

