Pochi giorni fa, il colosso di Seul ha rivelato che prevede di rilasciare l’aggiornamento beta della One UI 6.0 basato su Android 14 per i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 entro la fine di settembre. Tuttavia, sembra che l’azienda sudcoreana abbia avuto un intoppo ed abbia cambiato i suoi piani per il rilascio dell’aggiornamento.

Come riportato da “SamMobile“, il moderatore del forum ufficiale di Samsung ha rivelato che il produttore asiatico ha posticipato il rilascio dell’aggiornamento beta della One UI 6.0 per i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5. L’upgrade sarà rilasciato il mese prossimo ed il ritardo è dovuto alle festività di Chuseok nella Corea del Sud. Chuseok è un’importante festa del raccolto di metà autunno con tre giorni di vacanza che quest’anno iniziano da oggi. L’aggiornamento potrebbe essere rilasciato prima in Corea del Sud e poi in altri Paesi, tra cui Cina, Germania, India, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. Se desiderate eseguire la beta della One UI 6.0 sul vostro Samsung Galaxy Z Flip 5 o Z Fold 5, dovete installare l’app Samsung Members, accedere all’app utilizzando l’account Samsung e fare clicl su One UI Banner del programma Beta 6.0 sulla schermata iniziale dell’app.

La One UI 6.0 è basata su Android 14 ed apporta numerose modifiche al design e nuove funzionalità. Il design dell’area di attivazione/disattivazione delle impostazioni rapide è stato modificato. Tutte le app stock hanno ricevuto nuove funzionalità. L’app Fotocamera di serie ha ricevuto un’importante riprogettazione dopo anni ed ora è più facile da usare. Il foglio di condivisione ha ricevuto un nuovo design e più funzionalità che cambiano in base all’app utilizzata. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

