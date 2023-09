Non mancherà molto all’arrivo dell’aggiornamento One UI 6.0 definitivo su Samsung Galaxy S23, insieme con la versione software Android 14. Oramai siamo agli sgoccioli della versione beta dell’update, considerando che solo poche ore fa è partita la distribuzione del quinto rilascio del pacchetto sperimentale per gli attuali top di gamma e ci sono degli indizi che vanno proprio nella direzione di una celere release finale.

Fino alla quarta beta One UI 6.0 per i Samsung Galaxy S23, nel registro delle modifiche era presente l’elenco dei bug risolti dagli sviluppatori. Nel caso dell’ultimissimo e quinto pacchetto invece, le cose sono andate diversamente: non esiste una lista esatta di errori risolti dagli esperti, segno evidente che sono state effettuate si delle correzioni ma, tutto sommato, minori. Viene da pensare dunque che l’update software sia abbastanza maturo e non ci sia necessità di grosso lavoro aggiuntivo.

Un secondo indizio che suggerisce l’imminente arrivo definitivo della One Ui 6.0 su Samsung Galaxy S23 proviene dal passato. Nel 2022, One UI 5.0 con Android 13 è giunto sui Galaxy S22 il 24 ottobre. Mancano una manciata di settimane allo specifico appuntamento, così come è imminente il rilascio definitivo di Android 14 da parte di Google (questo dovrebbe avvenire il prossimo 4 ottobre).

Per noi italiani dunque, l’attesa non dovrebbe essere ancora lunga: dopo essere stati tagliati totalmente fuori dal programma sperimentale, il rilascio definitivo non tarderà di certo ad arrivare nel nostro paese. I Samsung Galaxy S23 faranno da apripista al modelli antecedenti per l’arrivo del nuovo aggiornamento software. Quest’ultimo è già in test da settimane pure sui Samsung Galaxy S22 e s21 e ancora su dispositivi foldable della serie Galaxy Z Fold e Flip, per non parlare di alcuni medio gamma Galaxy A. Fervono i preparativi dunque per copiose distribuzioni nel corso dell’autunno appena iniziato.

