Si è spento all’età di 82 anni Michael Gambon, attore irlandese noto per aver recitato in numerose serie TV e per aver recitato nel ruolo di Albus Silente nella saga di Harry Potter, in cui ha sostituito, a partire dal terzo film, Richard Harris.

Gambon è stato un apprezzato attore di teatro, doppiatore, ma ha raggiunto la notorietà grazie al Philip Marlow nella serie della BBC The Singing Detective, andata in onda nel 1986. L’interpretazione gli fece ricevere il British Academy Television Award per il miglior attore.

Sempre in TV è stato il commissario Maigret nell’omonima serie televisiva del 1992. Sono molte le sue partecipazioni in serie televisive. Nel 2010 è apparso nell’episodio speciale di Natale di Doctor Who, mentre nel 2017 ha avuto ruoli in Fearless e nella miniserie Piccole donne.

Il ruolo che lo ha reso celebre in tutto il mondo però è quello del preside di Hogwarts, il professore mago Albus Silente.

Al cinema ha lavorato con grandi registi. Nella sua filmografia troviamo opere come:

Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante di Peter Greenaway

The Insider di Michael Mann

Il mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton

Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson

