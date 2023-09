In prima serata torna su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity il Grande Fratello, ancora di giovedì, dopo lo slittamento dell’ultima settimana. Rimasto invece invariato il lunedì per la prima delle due dirette settimanali.

In studio ci sarà come sempre Alfonso Signorini, accompagnato dall’unica opinionista, la giornalista Cesara Buonamici, e Rebecca Staffella che seguirà le dinamiche social.

Nella puntata del 26 settembre ad essere eliminato è stato Claudio Roma, che appena un giorno dopo uscito dalla casa più spiata dagli italiani ha aperto una Palestra. Tema questo che ha fatto molto discutere. Il pubblico, col televoto, ha deciso di salvare gli altri nominati Giselda, Arnold, Vittorio, Grecia.

Gli inquilini sono stati divisi in due gruppi: uno vivrà i prossimi giorni regolarmente nella casa, mentre Grecia Colmenares, Arnold, Giselda e Vittorio si divideranno il tugurio.

Beatrice Luzzi continua a vivere separata dal resto del gruppo, beccandosi la nomination degli altri concorrenti. Con lei si sfideranno al televoto gli altri nominati: Giselda, Arnold, Vittorio e Grecia Colmenares.

Fonte immagine di copertina: Twitter @GF_vip_news

Continua a leggere Optimagazine