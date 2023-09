Il lancio del Samsung Galaxy S23 FE si avvicina a grandi passi. Nelle ultime ore, su Twitter, sono comparsi quelli che dovrebbero essere i video promozionali del nuovo telefono. Da questi ultimi possiamo ricavare qualche indizio interessante, come anche il claim della campagna pubblicitaria per il device.

“The new Epic”: questo è lo slogan associato al lancio del Samsung Galaxy S23 FE; lo smartphone punta ad essere epico e lasciare il segno. Probabilmente lo farà attraverso il suo comparto fotocamera. La prima clip di lancio del device, in effetti, è tutta incentrata su alcuni bellissimi scatti prodotti dalla fotocamera del telefono. Che si tratti di ritratti o di foto ai paesaggi (anche in notturna) e addirittura di immagini subacquee, il risultato sembra essere eccelso (e come poteva essere altrimenti in uno spot). I creatori di contenuti sono i principali destinatari di questa campagna, questo è evidente.

La dovuta attenzione merita anche il secondo video che anticipa il lancio dei Samsung Galaxy S23 FE. L’ulteriore clip si focalizza sul display e questa volta si strizza l’occhio a potenziali acquirenti divoratrici di film, serie tv e altri prodotti multimediali. Le specifiche dello schermo non sono affatto rilevate, ma Samsung dovrebbe aver posto particolare attenzione alla componente per garantire la migliore esperienza possibile ai suoi clienti, ad un prezzo contenuto (come dovrebbe essere quello del device).

Per finire, gli spot non fanno riferimento alla data esatta di lancio del Samsung Galaxy S23 FE, ma riportano l’ovvia dicitura “coming soon”. In effetti, la presentazione potrebbe essere davvero solo questione di giorni, con l’eventuale lancio già ad inizio ottobre. Il successivo lancio commerciale potrebbe essere contestuale o non andare comunque molto in là nel tempo. Lo scopriremo con certezza in breve tempo attraverso i canali ufficiali di Samsung.

Continua a leggere su optimagazine.com