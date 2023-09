Freschi di debutto a livello globale i nuovi smartphone Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro. Gli smartphone sono stati lanciati in un evento ospitato dal marchio a Berlino. Xiaomi ha lanciato il modello vanilla 13T a circa Rs 57,400 (che al cambio corrisponde a 649 euro) per la variante da 8 + 256GB. Lo smartphone è disponibile nelle opzioni di colore Meadow Green, Black, Alpine Blue. Il colosso cinese ha equipaggiato lo Xiaomi 13T e il 13T Pro con un design identico. I dispositivi presentano di un’isola rettangolare sul retro e del marchio Leica, entrambi sono dotati di Xiaomi Imaging Engine per migliori scatti della fotocamera.

Sia Xiaomi 13T che Xiaomi 13T Pro condividono specifiche simili ad eccezione dei processori. Inoltre, Xiaomi ha confermato che gli smartphone saranno idonei per quattro importanti aggiornamenti Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Detto ciò, vediamo insieme le specifiche tecniche del modello vanilla 13T. Il dispositivo presenta un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 1,5K (2712 x 1220 pixel), 446 PPI, frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, una luminosità di picco di 2600 nit e Corning Gorilla Glass. Sotto la scocca troviamo un SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra, abbinato a 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria UFS 3.1, e GPU Mali-G610 MC6. Lato software, il device lavora con skin MIUI 14 basata su Android 13 OS.

Quanto al comparto fotografico, lo Xiaomi 13T sfoggerà sul retro un modulo a tripla fotocamera con: sensore principale Sony IMX707 da 50MP con OIS e apertura f/1.9, un teleobiettivo da 50MP, con apertura f/1.9, ed un ultra-grandangolare da 12MP, apertura f/2.2. Davanti la selfie-cam integra un sensore Sony IMX596 da 20MP con apertura f/2.2. Il device è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida cablata da 67W. Lo smartphone, inoltre, è dotato di scanner di impronte digitali in-display, IR-Blaster, mentre come connettività offre 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5.0GHz, NFC. I colori a disposizione sono: Verde Prato, Nero, Blu alpino con finitura in pelle vegana.

