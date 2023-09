La moda dei canali WhatsApp sta prendendo sempre di più piede nel servizio di messaggistica. Nonostante la loro introduzione sia abbastanza recente, di pochi giorni o settimana fa per la maggior parte degli utenti, i nuovi strumenti di comunicazione sono molto ricercati all’interno della scheda “Aggiornamenti”. Fino ad ora, proprio i canali sono stati appannaggio di esclusivi profili o determinate tipologie di utenti: la rivoluzione che si prepara è invece un’altra: tutti potranno presto creare il proprio canale per comunicare con il proprio “pubblico”, magari per fini commerciali, lavorativi, di formazione e molto altro ancora.

I canali WhatsApp, nella sostanza, sono identici a quelli di Telegram, attivi da anni. Chiunque può crearli sull’applicazione concorrente e sarà possibile fare lo stesso (ben presto o almeno così sembrerebbe) anche sul servizio di messaggistica di Meta. Il loro scopo è quello di comunicare unidirezionalmente dei messaggi. Il canale, in effetti, non prevede una vera e propria interazione da parte di chi segue i contenuti. Semmai, questi ultimi possono solo presentare la loro reazione, scegliendo tra le emoji a disposizione. Lo scopo è dunque quello prettamente informativo, con il plus di non creare alcuna confusione all’interno della chat che resta pulita da interventi superflui e (in potenza) anche fuori luogo.

Dall’immagine in apertura articolo condivisa dall’informatore WABetaInfo, sembrerebbe proprio che è in sviluppo la funzione che consente di creare nuovi canali WhatsApp. Quest’ultima si affiancherà a quella della ricerca degli stessi strumenti. Probabillmente, all’atto della creazione di un nuovo canale appunto, bisognerà delle informazioni specifiche sul suo nome, una descrizione (come accade per i gruppi) e saranno di certo potenziate le opzioni per la gestione dei seguaci. I tempi necessari per la novità non sono stati chiariti, ma potrebbero essere anche abbastanza celeri (nel giro di qualche settimana).

Continua a leggere su optimagazine.com