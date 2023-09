Terza puntata Maria Corleone su Canale5, la nuova fiction Mediaset in quattro puntate dedicata a un nuovo iconico personaggio femminile interpretato da Rosa Diletta Rossi. Stasera, 27 settembre, prosegue il racconto di una donna determinata e allo stesso tempo controversa, ambientato tra Milano, Palermo e New York. All’incrocio tra forti passioni, legami di sangue e scelte da cui non si può tornare indietro, sullo sfondo di due mondi agli antipodi: l’alta moda e la criminalità mafiosa.

La trama di Maria Corleone ruota intorno a una giovane donna, che si è trasferita da Palermo a Milano con un sogno: diventare stilista. La sua vita è perfetta: ha un compagno, Luca Spada, giovane procuratore da cui aspetta un figlio. Qualcosa, però, sta per scuotere la sua esistenza per sempre. Rientrata in Sicilia in occasione della grande festa per l’anniversario di matrimonio dei suoi, rimane coinvolta in un attentato che la segnerà profondamente. Maria poco a poco entrerà nei meccanismi criminali della mafia, scendendo a patti con la sua coscienza per difendere la vita e l’onore dei Corleone; ciò però finirà con l’influenzare e cambiare drasticamente il rapporto idilliaco che ha con Luca ed il loro bambino.

Di seguito le anticipazioni sulla terza puntata di Maria Corleone:

Maria torna a Milano per realizzare finalmente il suo sogno: creare un marchio di moda tutto suo che possa trionfare nel panorama milanese. Una doppia facciata, criminale e imprenditoriale, su cui Luca continua a indagare combattuto tra l’amore e l’odio per la donna che ha amato. La scalata di Maria attira anche l’attenzione di una potente famiglia calabrese decisa a ostacolare l’avanzata della giovane Corleone. Il prezzo da pagare per Maria sarà altissimo: infatti in seguito a un attentato una persona molto vicina a lei perderà la vita.

Nel cast di Maria Corleone su Canale5 troviamo: Rosa Diletta Rossi nei panni della protagonista; Fortunato Cerlino è don Luciano Corleone, padre di Maria; Aglaia Mora è la sposa di don Luciano e mamma di Maria. Oltre a Maria, la famiglia è composta da altri figli: Stefano, il più piccolo, che ha il volto di Vittorio Magazzù, Sandra, interpretata da Federica De Cola e Giovanni, primogenito che ha il volto di Vladimir Randazzo. Nel cast troviamo anche Alessandro Fella, nei panni del compagno di Maria Corleone, Luca Spada, giovane procuratore. Giuseppe Tantillo è Rocco, un amico d’infanzia di Maria. A completare il cast Tosca D’Aquino, madre e moglie di un clan di ‘ndranghetisti.

La terza puntata di Maria Corleone vi aspetta su Canale5 dalle 21:30.

Continua a leggere su optimagazine.com.