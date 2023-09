Il Samsung Galaxy S24 Ultra non è poi così distante da noi (insieme con i colleghi Samsung Galaxy S24 Plus e standard). Notizia di ieri, le ammiraglie dovrebbero essere lanciate già nel mese di gennaio: per questo motivo, possiamo già dire moltissimo sul top di gamma assoluto della prossima serie di punta. Un informatore abbastanza riconosciuto e noto a tutti su Twitter come @TheGalox ha raccolto tutti i dettagli hardware del dispositivo, dati ormai per certi: la realtà dei fatti non dovrebbe discostarsi molto da quanto scritto di seguito.

Il display del Samsung Galaxy S24 avrà una diagonale da 6.78 pollici QHD+ con tecnologia Dynamic Amoled 2x, con picco di luminosità pari a 2500 nit. I modelli più accessoriati dovrebbero essere due per quantità di RAM, ossia da 12 e 16 GB. Invece, per quanto riguarda la memoria interna, i tagli delle varianti dovrebbero essere da 256 e 512 GB, e pure da 1 e 2 TB.

Tra gli indiscussi punti di forza del telefono, ci sarebbe l’impiego di un frame in titanio. Il Samsung Galaxy S24 Ultra seguirebbe insomma le orme degli iPhone 15 Pro annunciati da poche settimane. La fotocamera principale avrebbe sempre 4 sensori: il principale con una risoluzione da 200 MP e a seguire (tra teleobiettivi e grandangolari) da 12, 50 e 19 MP. Ancora, per quanto riguarda la batteria, l’amperaggio complessivo dovrebbe essere da 5000 mAh, con ricarica da 45w.

L’ultima indiscrezione sul prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra è quella relativa al suo prezzo. Sempre secondo l’informatore @TheGalox, il dispositivo dovrebbe partire da un prezzo base di 1199 dollari. Non è noto il listino prezzi per il mercato europeo: tuttavia, già fa piacere sapere che il prezzo di partenza dei Samsung Galaxy S23 Ultra è stato quello di 1.249 dollari pochi mesi fa. Insomma, ci sarebbe un ribasso, almeno nel mercato statunitense e lo stesso potrebbe verificarsi nel vecchio continente.

