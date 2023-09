Venerdì 13 ottobre tornano in TV le storie tenebrose di R. L. Stine. Disney+ si prepara ad Halloween proponendo Piccoli Brividi, serie teen horror tratta dai racconti del romanziere americano, che hanno già ispirato un telefilm nel 1995 e un film nel 2015.

La serie è composta da 10 episodi. La scelta della data di lancio è tutt’altro che casuale. Oltre che su Disney+ sarà visibile anche su Sky e Now.

Lo show Piccoli Brividi è creato da Nick Stoller (Platonic) e Rob Letterman che già aveva lavorato al lungometraggio ddel 2015. La trama ripercorre le vicende di un gruppo di adolescenti che si mettono in viaggio per far luce sulla scomparsa di Harold Biddle, un ragazzo di cui si sono perse le tracce tre anni prima. Scopriranno terribili segreti legati al passato dei loro genitori. Gli interpreti principali della serie sono:

Zack Morris

Isa Briones

Miles McKenna (Guilty Party)

Ana Yi Puig (Bull)

Will Price (The Equalizer)

