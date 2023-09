Aleggia anche sui social un vero e proprio mistero, in questi giorni, per quanto riguarda i biglietti di Inter-Roma destinato al settore ospiti. Parliamo di circa 4.000 ticket da destinare alla tifoseria giallorossa, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo il sold out per il terzo anello blu di San Siro riguarda solo metà settore. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante, in quanto tutte le società gestiscono le varie fasi della vendita con una certa flessibilità. Vedere per credere quanto riportato nella giornata di ieri a proposito della sfida tra la Salernitana e la stessa Inter, con il settore ospiti puntualmente in vendità già da ieri pomeriggio. Pur tra mille problemi tecnici.

Occorrono alcuni chiarimenti a proposito di ulteriori biglietti di Inter-Roma per il settore ospiti a fine ottobre

Per quale motivo si è creato un giallo in merito alla gestione di ulteriori biglietti di Inter-Roma da destinare al settore ospiti? Come accennato, al momento per i tifosi giallorossi non è possibile acquistarne altri. Tuttavia, è praticamente certo che solo una parte si stata commercializzata. Probabile che la società ospitante abbia deciso di attendere prima l’esaurimento dei posti di uno spicchio, prima di sbloccare la vendita dei ticket residui. Anche questa è una pratica che accomuna molti club, secondo quanto raccolto in questi mesi.

Quali sono le prospettive, a questo punto, per i circa 2.000 posti ancora da assegnare? Dando per scontato il sold out per quelli locali, a maggior ragione considerando la grande attesa che c’è già oggi per il ritorno di Lukaku a San Siro con la maglia di una squadra avversaria, ci sono buone probabilità che entro le prossime 48 ore si possa sbloccare tutto. Questione da monitorare con grande attenzione, visto che anche il settore ospiti quasi sicuramente farà registrare il tutto esaurito.

Ora, comunque, dovrebbe essere più chiara la gestione dei biglietti di Inter-Roma per il settore ospiti dedicato ai sostenitori giallorossi.

