Giungere a sentenze in queste ore sarebbe probabilmente frettoloso, ma i primi studi di settore indicano che, effettivamente, il Samsung Galaxy S23 pare abbia una marcia in più rispetto al tanto chiacchierato iPhone 15 sul fronte fotocamera. Stiamo parlando dei modelli base, senza estendere il discorso ai top di gamma delle rispettive famiglie, tralasciando per una volta anche le questioni commerciali. Insomma, occorre andare oltre il tema delle promozioni, che abbiamo affrontato non molto tempo fa anche sul nostro sito, a proposito del modello coreano tanto apprezzato dal pubblico italiano.

Pare avere una marcia in più il Samsung Galaxy S23 rispetto alla fotocamera iPhone 15 oggi

Occorre analizzare con grande attenzione quanto trapelato in queste ore in più per Samsung Galaxy S23 rispetto alla fotocamera iPhone 15. Come evidenziato da SamMobile, Samsung ad oggi pare essere l’unico produttore che monta tre fotocamere posteriori su un un top di gamma compatto. Basti pensare al fatto che l’iPhone 15 disponga di sole due fotocamere posteriori, senza dimenticare altri modelli ormai prossimi all’esordio sul mercato. Vedere per credere il caso della serie Pixel 8. Pur non essendo stata ancora annunciata ufficialmente, gli addetti ai lavori prevedono che anche il Pixel 8 (escludendo dal discorso i modelli Pro) non disporranno di una doppia fotocamera posteriore.

Dunque, va evidenziata la propensione di Apple e Google, che ad oggi non sembrano interessati a fornire funzionalità di zoom ottico a coloro che pagano per i modelli di punta più economici. A tal proposito, la scelta di coreani è stata molto chiara, in quanto si è deciso di non voler sacrificare la versatilità della configurazione della fotocamera e, al contempo, stata confermata a tutti gli acquirenti di un Samsung Galaxy S23 la sempre gradita possibilità di utilizzare comodamente il telefono con una mano.

Insomma, pare esserci effettivamente una marcia in più per Samsung Galaxy S23 rispetto alla fotocamera iPhone 15.

