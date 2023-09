Può sicuramente essere ancora conveniente, oltre che valerne la pena, acquistare l’iPhone 13, dispositivo di qualche anno fa di casa Apple che si ritrova ad un prezzo scontato su Amazon. Un top di gamma non di ultimissima generazione, ma che non ha differenze enormi rispetto agli ultimi modelli presentati da Apple. L’azienda di Cupertino non stravolge completamente i propri device da un anno all’altro, ciò permette ai device più “vecchiotti” di avere sempre un grande appeal, ma chiaramente il prezzo risulta essere più interessante.

Stiamo assistendo ad un altro taglio al prezzo dell’iPhone 13 su Amazon a fine settembre

Altra promozione, dunque, più allettante di quella trattata nei giorni scorsi. Vogliamo quindi parlarvi quest’oggi dello sconto proposto da Amazon per l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Sul famoso sito di e-commerce è infatti possibile acquistare tale top di gamma di stampo Apple al prezzo di 729 euro. Questo è il risultato di un ulteriore sconto del 4% applicato invece sul costo precedente di 759 euro.

Come si può notare è possibile risparmiare ancora qualche euro acquistando questo iPhone 13 Mezzanotte su Amazon e non sussistono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro di poche ore tale device arriverà direttamente nelle vostre case, con la possibilità di poter pagare anche a rate grazie a Cofidis. La spesa totale sarà in questo modo suddivisa in diversi mesi, dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di quest’offerta. Per quanto riguarda le specifiche tecniche vediamo come questo iPhone 13 sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici, protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Non bisogna sottovalutare il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Inoltre si può usufruire anche della modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine ritroviamo su questo iPhone 13 il potente processore A15 Bionic.

