Nome: Alfredo Junior

Cognome: Sorianiello

Città: Napoli

Piattaforme: Instagragram, TikTok

Categoria: Tiktoker

Chi è Alfredo Foffy

Appassionato di cinema, moda, lifestyle e social, Alfredo Junior Sorianiello si presenta sui suoi profili come Alfredo Foffy e da anni fa coppia fissa con Ro Rio.

I suoi contenuti mostrano essenzialmente attimi di vita insieme a Ro Rio, dal momento che i due sono legati da una relazione. Più volte Alfredo Foffy ha denunciato episodi di discriminazione a carattere omofobo. Nel gennaio 2023, ad esempio, in una serie di video Alfredo ha raccontato che lui e il suo compagno non sarebbero stati accettati in un locale a Bagnoli, dove erano attesi da alcuni amici.

Al video aveva partecipato anche Ro Rio, che aveva detto: “Devo diventare etero per entrare in un locale, per colpa di qualcuno che fa una selezione e guadagna 50 euro”. Il buttafuori, infatti, riservava l’ingresso solamente a ragazzi accompagnati da ragazze e avrebbe detto loro: “A me non interessa quello che siete, stanno i locali per voi, qui non entrate”.

Nello stesso video Alfredo Foffy aveva rivolto il suo messaggio a tutta la comunità LGBT+ per insistere nel combattere le discriminazioni in ogni contesto, anche quello dell’ingresso di un locale.

Il matrimonio con Ro Rio

Il 26 settembre Alfredo Forry e Ro Rio si sono sposati a Licola in una cerimonia alla quale hanno partecipato 250 invitati tra tiktoker, vip e altri personaggi dello spettacolo e celebrità social.

Per l’occasione la coppia ha anche estratto a sorte due coppie di follower che hanno ottenuto il pass per partecipare alla cerimonia.

Un evento al quale “avrebbero partecipato anche più persone”, ha detto Alfredo per sottolineare l’affetto reciproco tra lui, Ro Rio e i follower. L’unione tra i due tiktoker ha attirato l’attenzione dei media nazionali con un grande impatto sui profili social dei due innamorati.

