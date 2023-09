Dispiace molto per i nostalgici, ma WhatsApp non funzionerà più su tanti smartphone di punta di un passato poi così non lontano, tra poco meno di un mese. In effetti, il supporto della nota applicazione di messaggistica terminerà per un nutrito gruppo di dispositivi Android che sono fermi con gli aggiornamenti software da discreto tempo.

La linea di confine tra dispositivi con WhatsApp funzionante o meno è segnata dall’ultima versione software a bordo del telefono. In particolar modo, chi ha a bordo del proprio telefono soltanto Android 4.1 Jelly Bean ma anche Android 4.4 KitKat, dal prossimo 24 ottobre, non potrà più utilizzare proprio WhatsApp in tutte le sue funzionalità. Al contrario, chi può contare almeno sulla versione del sistema operativo Android 5.0 Lollipop non ha nulla da temere, almeno nell’immediato.

La lista di smartphone su quali WhatsApp non sarà più funzionante tra una manciata di settimane è abbastanza lunga. Lungi dall’essere del tutto esaustivo, il nostro elenco riporta i nomi degli smartphone più blasonati e, al contempo, anche più diffusi nel nostro paese negli scorsi anni. Vale dunque la pena ricordare i googlefonini Samsung Galaxy Nexus e Nexus 7, Samsung Galaxy S e S2, il Samsung Galaxy Note 2, l’HTC One, il Sony Xperia Z e Z2, l’ LG Optimus G Pro e LG Optimus 2X, il Motorola Droid Razr, il Samsung Galaxy Tab 10.1 e l’Asus Eee Pad Transformer.

I telefoni tagliati fuori non sono affatto pochi e chi ne possiede ancora uno è posto davanti ad un bivio. Almeno se ha tutte le intenzioni di utilizzare ancora WhatsApp in tutte le sue funzionalità scaturite dai frequentissimi aggiornamenti, non dovrà fare altro che passare ad altro device più recente. Insomma, andrà affrontata una spesa ma il servizio di messaggistica sarà almeno disponibile in ogni suo aspetto.

