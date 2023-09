Se state cercando uno smartphone Apple di recente realizzazione e ad un prezzo più conveniente, può essere utile l’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB. Non parliamo dell’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino, ma è un flagship ancora piuttosto interessante dal punto di vista tecnico. Si può quindi avere tra le mani un dispositivo Apple ad un prezzo più basso sfruttando quest’offerta di Amazon.

Nuovamente sotto gli 800 euro l’iPhone 14 su Amazon: alcune informazioni specifiche sull’offerta

Altro rilancio significativo, dopo quello di pochi giorni fa. Approfondendo la questione ecco come questo iPhone 14 sia disponibile al costo di 799 euro ed è il risultato di uno sconto del 9% applicato sul prezzo precedente di 879 euro. Cala quindi di un bel po’ di euro la cifra di questo iPhone 14 che ricordiamo si presenta nella colorazione Mezzanotte e con 128GB di memoria interna. C’è disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochissimi giorni tale top di gamma di stampo Apple arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Si ha poi anche l’opportunità di poter acquistare questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo, senza dover spendere l’intera cifra in un’unica volta.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Questo è un aspetto da non sottovalutare, non tutti i siti di e-commerce garantiscono il pagamento a rate, oltre che la pronta consegna come fa Amazon. Conviene quindi sicuramente approfittare di quest’opportunità ed acquistare questo iPhone 14 su celebre sito di e-commerce. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come si stia parlando di un top di gamma avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici e protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Dal punto di vista hardware spazio al processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee.

Il sistema fotocamere è decisamente più evoluto, si ha la possibilità di scattare foto di qualità in qualsiasi condizione di luce. Tra l’altro si può contare sulla modalità Cinema e su quella Azione per riprese stabili e senza sbalzi. Migliorata, infine, anche la batteria che consente fino a 20 ore di riproduzione video.

