Si prevede che il Samsung Galaxy S24 verrà lanciato prima per far fronte alla crescente domanda di Apple iPhone 15. I telefoni Samsung della serie Galaxy S di prossima generazione potrebbero essere lanciati nel gennaio 2024 e diverse indiscrezioni hanno indicato che la società sudcoreana potrebbe produrre chip dual-source (Exynos e Snapdragon) per la gamma Samsung Galaxy S24. Ora, una nuova voce afferma qualcosa di strano sul processore Snapdragon 8 Gen. 3.

Secondo quanto riportato da “SamMobile“, Qualcomm potrebbe lavorare su due versioni dello Snapdragon 8 Gen. 3. La prima è la versione a 4nm basata sul nodo di processo N4P di TSMC, mentre la seconda potrebbe essere fabbricata utilizzando il nodo di processo N3E a 3nm di TSMC. La maggior parte di queste informazioni sembra provenire da profili LinkedIn e pagine relative ai dipendenti Qualcomm. Il colosso di Seul non ha mai introdotto lo stesso chip utilizzando due nodi di classe diversi. L’anno scorso, Qualcomm ha lanciato lo Snapdragon 8 Gen.1, realizzato utilizzando il processo a 4nm di Samsung Foundry, mentre lo Snapdragon 8+ Gen. 1 è stato lanciato nella seconda metà dell’anno e ha utilizzato il processo a 4nm di TSMC. È possibile che Qualcomm lanci la versione da 3nm dello Snapdragon 8 Gen. 3 (versione For Galaxy) in esclusiva per gli smartphone Samsung di fascia alta, in particolare per la gamma Samsung Galaxy S24. Non ci sembra probabile, visti i precedenti della compagnia. Sì, l’azienda sudcoreana ha lanciato una versione overclockata dello Snapdragon 8 Gen. 2 per la serie Samsung Galaxy S23, ma l’utilizzo di un nodo di processo completamente diverso per lo stesso chipset ci sembra improbabile.

Il rapporto afferma che Qualcomm potrebbe portare i core CPU Cortex-X4 e Cortex-A720 sulla sua serie di chip Snapdragon 7. Il rapporto afferma inoltre che Qualcomm sta anche esaminando i nodi di processo SF3P (3a generazione 3nm) e SF2P (3a generazione 2nm) di Samsung Foundry. Secondo quanto riferito, Qualcomm utilizzerà il processo da 2nm (SF2P) di Samsung Foundry per lanciare un processore di punta nel 2027, mentre Samsung potrebbe lanciare il suo chip Exynos interno con il processo da 2nm (SF2) nel 2026. Resta da vedere se queste affermazioni si riveleranno vere o meno. Tuttavia, la grande domanda per il colosso di Seul è se il suo prossimo processore Exynos, l’Exynos 2400, potrebbe superare le prestazioni e l’efficienza energetica dello Snapdragon 8 Gen. 2 e eguagliare lo Snapdragon 8 Gen. 3. Se non riesce ad essere alla pari con il concorrente Snapdragon chip, sarebbe estremamente difficile per l’azienda asiatica ritagliarsi una reputazione positiva tra i consumatori.

