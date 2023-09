Se siete propensi a cambiare smartphone Android e propensi ad acquistarne uno nuovo, quest’oggi non potete farvi scappare l’incredibile offerta su Amazon del Samsung Galaxy S23, che porterete a casa con un super sconto del 37% al prezzo di 638 euro (invece di 1015 euro di listino) e con il colore Phantom Black. I materiali sono in alluminio e vetro, ed è dotato di certificazione IP68 che lo rende impermeabile e adatto a tutte le situazioni. Il dispositivo è venduto e spedito da terze parti e la consegna non prevede costi aggiuntivi. Qualora foste interessati all’acquisto, vi suggeriamo di fare in fretta, dato che è rimasta una sola unità disponibile.

Il Samsung Galaxy S23 presenta un ottimo display Dynamic AMOLED 2X FHD+ da 6,1 pollici, con protezione Corning Gorilla Glass Victus 2,risoluzione di 2340 x 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento a 120Hz e tecnologia HDR10+. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen. 2 (4nm), abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, e grafica Adreno 740. Per quanto concerne l’autonomia, il device integra una batteria da 3900mAh, che garantisce buone prestazioni, dotata di supporto alla ricarica rapida cablata da 25W e wireless da 15W.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

In merito al comparto fotografico, il Samsung Galaxy S23 presenta sul retro un modulo a tripla fotocamera con flash LED caratterizzata da un sensore principale da 50MP, f/1.8, un ultra-grandangolare da 12MP, f/2.2, e un teleobiettivo 3X da 10MP, f/2.4. La fotocamera frontale è da 12MP. Lato software, il Samsung Galaxy S23 lavora con il sistema operativo Android 13 ed interfaccia One UI 5.1. Quanto a connettività, lo smartphone offre 5G, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, oltre alla porta USB Type-C 3.2, OTG. Ciò che manca è il jack cuffie.

