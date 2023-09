Oggi martedì 26 settembre non funziona lo SPID Aruba correttamente a tanti cittadini che usufruiscono dell’identità digitale del provider. La situazione è in divenire, ma sono svariati i mancati accessi alle piattaforme della pubblica amministrazione o altri servizi online con la procedura smart e semplificata. Cerchiamo dunque di capire quale sia l’esatta situazione odierna e anche quali siano gli eventuali canali di assistenza ai quali rivolgersi per avere supporto.

Le anomalie attuali sono ben messe in evidenza dal sito Downdetector. Sono centinaia gli utenti che lamentano il fatto che non funzioni lo SPID Aruba, da subito dopo le ore 9 di questa mattina. In pratica, nonostante gli svariati tentativi di login alle aree personali di vari servizi online (pubblici e non solo), l’accesso non è per nulla garantito. Da parte del provider, almeno al momento di questa pubblicazione, non sono giunti chiarimenti in merito al disservizio e alla sua specifica natura. Dunque non possiamo ipotizzare neanche un presto rientro alla normalità, così come il perdurare degli errori per le prossime ore.

Visto che oggi non funziona lo SPID Aruba, come è possibile ricevere la giusta assistenza per il mancato accesso? Il numero del customer care del provider al quale rivolgersi è lo 0575 0505: il recapito è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dunque si potranno contattare gli operatori in qualsiasi momento, senza limiti temporali. Per chi non preferisca il canale telefonico, c’è anche la possibilità di inviare un messaggio attraverso il form online dedicato. Il riscontro alla propria richiesta dovrebbe giungere in tempi abbastanza celeri.

Aggiornamento 10:30 – Giunti a metà mattinata, i problemi con l’identità digitale di Aruba continuano a manifestarsi senza sosta. Continuano a non esserci feedback ufficiali sul perché lo SPID non funzioni oramai da più di un’ora in questa mattinata di fine settembre.

