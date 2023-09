Giungono ottime notizie sul prezzo del Samsung Galaxy S23 FE oramai imminente. Il dispositivo Fan Edition dovrebbe costare meno di quanto ci si sarebbe aspettati e comunque la commercializzazione avverrebbe con un valore inferiore al diretto predecessore Samsung Galaxy S21 FE, oramai vecchio di due anni. La soffiata giunge da un sito autorevole come MySmartPrice e fa riferimento al mercato statunitense, in modo particolare.

Il Samsung Galaxy S23 FE costerebbe 100 dollari in meno rispetto al predecessore Galaxy S21 FE e pure rispetto all’ancora più datato Galaxy S20 FE. Volendo fare un altro paragone, la spesa per il dispositivo sarebbe di 50 dollari più bassa rispetto a quella per il Galaxy S10 Lite, lanciato tre anni e che occupava esattamente lo stesso segmento di mercato ora in esame. Insomma, nonostante il tempo trascorso, Samsung sarebbe intenzionata a non presentare listini più salati: anzi la strategia sarebbe quella di mitigare i prezzi e proporre lo smartphone ad un costo più accessibile a tutti.

Purtroppo non è stato reso noto il presunto prezzo dei Samsung Galaxy S23 FE europei. Possiamo fare delle ipotesi: in particolar modo, il predecessore Samsung Galaxy S21 FE costava in Italia 769 euro al suo lancio di due anni fa. Seguendo l’esempio statunitense, possiamo ipotizzare un ribasso di diverse decine di euro rispetto al valore di un biennio orsono. Per questo motivo, il nuovo S23 FE non supererebbe i 700 euro di listino, almeno in un suo modello di partenza, con la capacità di memoria più bassa.

Ormai è quasi certo che il Samsung Galaxy S23 FE verrà presentato a giorni, ossia il 4 ottobre. L’aspetto commerciale, così come ogni specifica tecnica, sarà presto reso noto in via ufficiale. Le vendite dovrebbero partire anch’esse nel giro di pochissimo tempo: Samsung avrà di certo tutta l’intenzione di ottenere al più presto il maggior ricavo possibile dalle vendite del dispositivo.

