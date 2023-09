Ci sono alcuni aspetti importanti da chiarire per quanto riguarda i biglietti di Salernitana-Inter, soprattutto a proposito della questione relativa al settore ospiti. Già, perché nella giornata di lunedì è scattata la vendita libera e, come previsto, c’è già stata una risposta importante da parte del pubblico. Anche nei Distinti, al punto che il club granata ha deciso di aprire la vendita anche nelle aree più laterali di quest’ultimo settore. Evento abbastanza raro, per non dire esclusivo dei match di cartello contro le big. Del resto, proprio queste squadre hanno grande seguito anche al Sud come si può facilmente immaginare.

Chiarimenti sui biglietti di Salernitana-Inter per settore ospiti: due aspetti da prendere in considerazione

Altro elemento da valutare oggi, dunque, dopo l’approfondimento della scorsa settimana. Sostanzialmente, ci sono due fattori da considerare per i tifosi nerazzurri oggi in vista della vendita dei restanti biglietti di Salernitana-Inter. Da un lato il settore ospiti verrà sbloccato a strettissimo giro, in quanto la partità è in programma tra soli quattro giorni. Se non oggi, al massimo domani, coi 2.000 ticket che con ogni probabilità verranno polverizzati dai sostenitori della squadra di Inzaghi. Per i residenti di Salerno, però, sarà necessaria la tessera del tifoso. Non ci sono precendenti in termine di ordine pubblico, quindi zero limitazioni oltre al discorso della tessera. Solo questione di tempo.

Tuttavia, il vincolo menzionato poco fa, per forza di cose dirotterà molti tifosi di Lautaro Martinez e compagni in altri settori dello stadio. Come sempre avviene per questo match, ad esempio, verrà preso d’assalto lo spicchio dei Distinti lato Curva Nord, anche se a costi leggermente più alti (il costo per un “intero”, infatti, ammonta a 60 euro). In mancanza di tessera, dunque, gli interisti possono appoggiarsi nella suddetta area, la cui vui vendita di biglietti è stata sbloccata proprio nella mattinata di martedì.

Probabile, che i tifosi nerazzurri, complessivamente, superino le 5 o 6.000 unità. Staremo a vedere quali saranno i prossimi step per la vendita dei biglietti di Salernitana-Inter.

