Arriva in Italia la docu serie che racconta la vita del rapper Tupac Shakur, leggenda della musica black, ucciso a 25 anni, e sua madre Afeni. Dopo il successo riscosso negli Stati Uniti, risultando la serie unscripted più vista di sempre su FX, Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur si appresta a debuttare su Disney+ a partire dal 4 ottobre, data in cui verranno rilasciati in streaming tutti e 5 gli episodi.

Il regista Allen Hughes, che è anche produttore esecutivo e sceneggiatore, è riuscito a ripercorrere il rapporto tra l’artista, uno dei più influenti della storia recente della musica, e sua madre. Partendo dal rapporto madre-figlio, la miniserie ripercorre gli anni di maggior fervore dell’hip-hop, caratterizzati da uno spirito di rivoluzione e dalle molte contraddizioni della società americana degli anni ’90.

Il titolo della serie è ispirato all’omonimo brano del rapper, un vero e proprio omaggio a sua madre, con cui aveva un legame speciale. Un rapporto che Afeni ha continuato a coltivare dopo la tragica morte del figlio, avvenuto in una sparatoria nel 1996 mentre lui era in auto, fondando il Tupac Amaru Shakur Center for the Arts, in Georgia, organizzazione che si occupa di fornire supporto ai giovani artisti.

Fonte immagine di copertina: Twitter

Continua a leggere Optimagazine