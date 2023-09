Stiamo registrando proprio in queste ore un vero e proprio colpo di scena, a proposito del Samsung Galaxy S24 qui in Europa. Nello specifico, i rumors del giorno ci consentono di prendere in esame un tema importante e delicato come la data di uscita della serie, se non altro per comprendere le strategie commerciali del produttore coreano nel corso dei prossimi mesi. Quali sono le voci che hanno preso piede nelle ultime ore? Dopo esserci concentrati su alcuni fattori relativi alla possibile scheda tecnica dei prodotti, stando ad un nostro recente report, occorre dunque andare oltre una volta per tutte.

Cosa possiamo aspettarci sulla data di uscita del Samsung Galaxy S24 in Europa: situazione aggiornata ad oggi

Sostanzialmente, quali sono le informazioni da prendere in esame oggi per quanto concerne la data di uscita del Samsung Galaxy S24 in Europa? Un contributo essenziale sotto questo punto di vista è giunto direttamente da una fonte affidabile ed autorevole come Ice Universe, il quale in queste ore ha pubblicato un tweet tramite il quale ha rivelato quanto venuto a galla nelle ore precedenti all’interno piattaforma di microblogging cinese Weibo. Ebbene, i rumors odierni ci dicono che Samsung sia propensa a mostrare al pubblico la serie Galaxy S24 il 18 gennaio.

Come si può facilmente immaginare, non mancano le voci secondo cui alla fine il produttore potrebbe decidere di anticipare i tempi rispetto alla sua normale tabella di marcia, alla luce della domanda attuale di iPhone 15 in giro per il mondo. Insomma, per constrastare il potenziale boom di Apple, alla fine potrebbe esserci un repentino cambio di strategia. Staremo a vedere se le cose andranno effettivamente così, ma è oggettivo che sarebbe un passo storico dal punto di vista commerciale.

Dunque, l’uscita del Samsung Galaxy S24 sul mercato potrebbe avvenire prima di quanto pensiate.

