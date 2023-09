Nome: Travis

Cognome: Kelce

Anno di nascita: 1989

Città: Cleveland Heights

Categoria: Sport

Chi è Travis Kelce

Travis Kelce è un tight end della squadra di football americano dei Kansas City Chiefs che fa parte della National Football League (NFL). Nato Cleveland Heights nel 1989, in pochi anni ha ottenuto due riconoscimenti per il Super Bowl e sei selezioni per il Pro Bowl.

Al di fuori dello sport, Travis Kelce è diventato famoso nel mondo americano dello spettacolo dopo essere stato il protagonista di Catching Kelce, un reality show in cui 50 donne di 50 Stati si dovevano sfidare per conquistarlo. Oltre alla televisione, Travis Kelce è anche co-conduttore del podcast New Heights insieme al fratello Jason, anch’egli campione di football con il ruolo di centro nei Philadelphia Eagles.

Sulla vita privata di Travis Kelce si sa ben poco: dal 2014 al 2019 ha avuto una relazione con la modella Kayla Nicole mentre nel 2020 si sono rincorrevano i rumor su una frequentazione con l’attrice Kate Upton.

La presunta relazione con Taylor Swift

Della presunta relazione con Taylor Swift si parla dal mese di luglio, quando il campione ha assistito a una data dell’Eras Tour della popstar e l’ha contattata sui social.

Travis Kelce l’ha dunque invitata all’Arrowhead Stadium per il match con i Chicago Bears. Lì la popstar è stata immortalata con la maglia dei Chiefs e seduta accanto alla madre di Kelce. Le due star, una del pop e l’altra dello sport, hanno una relazione?

Da quel momento si rincorrono le voci su una possibile relazione tra Travis Kelce e Taylor Swift, un pettegolezzo che ancora non trova conferma né smentita da parte dei due diretti interessati, ma di cui molti fan e molti magazine specializzati nel gossip sono più che convinti.

