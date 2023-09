Arrivano i primi test sulla durata della batteria dei nuovissimi iPhone 15. Sorpresa delle sorprese, non è una delle varianti Pro quella che detiene lo scettro della migliore autonomia. Semmai è il meno acclamato iPhone 15 Plus il modello consigliabile se si cerca un device sul quale la percentuale della batteria di carica scende più che mai lentamente.

Alla presentazione Apple della scorsa settimana, è stato molto acclamato il chip A17 Pro da 3 nanometri presente sui modelli Pro, tra le altre cose, per l’ottimo risparmio energetico garantito sui device associati (Pro e Pro Max). Peccato siano stati eseguiti i primi test su strada, in particolare quelli di Mrwhosetheboss. Questi ultimi mostrano come la variante Plus detenga il titolo assoluto di miglior melafonino per la durata della batteria, con ben 13 ore di schermo acceso.

Quanto sperimentato stupisce soprattutto perché, secondo quanto dichiarato da Apple attraverso i suoi documenti ufficiali, l’iPhone 15 Pro Max dovrebbe durare più a lungo nella riproduzione di video in streaming, con ben 25 ore di attività rispetto alle 20 ore di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Plus. I test condotti da Mrwhosetheboss mostrano tutt’altro scenario. L’esperto ha simulato piuttosto l’uso quotidiano del telefono e l’iPhone 15 Plus ha raggiunto all’incirca 100 ore di attività, a fronte delle 95 dell’iPhone 15 Pro Max. Il video presente al termine di questo articolo mostra tutte le prove condotte e la predominanza della variante Plus non viene mai messa in discussione.

L’iPhone 15 Plus non è soltanto il migliore iPhone 15 di quest’anno per la durata della batteria: questo predominio viene confermato anche nei confronti dei modelli degli anni passati. Il titolo di miglior device per durata della batteria era finora l’iPhone 13 Pro Max e dopo i dati non esaltanti dell’iPhone 14, la generazione attuale di melafonini riesce di nuovo a fare meglio. Buono a sapersi per i potenziali acquirenti dei prodotti Apple che adesso avranno un elemento in più per effettuare la loro scelta.

