Il Samsung Galaxy S23 FE sarà presto disponibile e, come il suo predecessore, arriverà in un’ampia gamma di colori. Alcune settimane fa è stato rivelato che il colosso di Seul offrirà la scelta tra grafite, bianco, lime e viola, confermate da un’immagine di marketing trapelata che mostra il nuovo telefono. Sembra, però, che il produttore sudcoreano stia preparando anche due colorazioni esclusive per il Samsung Galaxy S23 FE: blu e arancione. Questi sono attualmente elencati come Special Edition sul sito Web Samsung India e potrebbero essere limitati a mercati selezionati (l’India è uno di questi). Non c’è modo di confermarlo, ma è molto probabile che sia così perché altrimenti questi colori sarebbero stati parte dell’immagine promozionale trapelata.

Inoltre, non c’è modo di sapere esattamente quali mercati riceveranno questi colori speciali, ma le cose dovrebbero diventare più chiare con l’avvicinarsi della data di lancio. Ultimo ma non meno importante, l’azienda asiatica probabilmente venderà le varianti blu e arancione solo attraverso il suo sito ufficiale, in modo simile alle opzioni di colore in edizione limitata che spesso introduce per altri smartphone di punta. Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy S23 FE sarà dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz, HDR10+ ed un lettore di impronte digitali in-display. Il telefono avrà una fotocamera selfie da 10MP, una fotocamera posteriore primaria da 50MP, un ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x. Il dispositivo avrà un telaio in metallo, un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua ed altoparlanti stereo.

Il telefono sarà dotato del processore Exynos 2200 nella maggior parte dei paesi. In Cina e negli Stati Uniti, il Samsung Galaxy S23 FE potrebbe avere il processore Snapdragon 8 Gen. 1. Il device includerà 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Sarà alimentato da una batteria da 4500mAh e supporterà la ricarica rapida da 25W e la ricarica wireless da 15W. Inoltre, presenterà GPS, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC ed una porta USB Type-C. Il Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe essere ufficializzato il prossimo 4 ottobre, con debutto commerciale entro i giorni successivi.

