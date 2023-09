Nome: Noemi

Cognome: Silipo

Città: Roma

Piattaforme: TikTok, Instagram

Categoria: Comedy

Chi è Noemi Silipo

Noemi Silipo è una giovanissima content creator nata a Roma e tuttora residente nella Capitale. Nei suoi contenuti punta tutto sull’autoironia, con sketch divertenti e siparietti comici con i suoi amici e la sua famiglia.

Una passione, quella per lo scherzo e la leggerezza, che Noemi Silipo coltiva sin da bambina. Oggi è seguita da quasi 90 mila follower su Instagram e più di 200 mila su TikTok. Spesso Noemi è stata vittima di bullismo sia nella realtà che sui suoi profili. In un’occasione, infatti, la giovanissima tiktoker ha denunciato il comportamento di alcuni ragazzi incontrati durante un viaggio in treno.

I giovani avevano iniziato a filmarla con il telefonino, un atteggiamento con il quale intendevano prenderla in giro. Per questo Noemi Silipo aveva raccontato l’accaduto sui social, cercando di sensibilizzare i suoi follower all’educazione e al rispetto sia nella vita reale che sul web.

L’argomento del bullismo è spesso riemerso nei suoi post, tuttavia Noemi Silipo non perde mai l’occasione per scherzare anche su queste cose. Su Instagram, ad esempio, nella sua foto profilo mostra un dito medio, quasi per mettere le mani avanti contro gli hater che – come ben sappiamo – popolano costantemente il web in maniera preoccupante.

La polemica sul Grande Fratello

In uno dei suoi ultimi video pubblicati su TikTok, Noemi Silipo ha dichiarato di essere stata scartata dal Grande Fratello in favore di un’altra tiktoker, Rosy Chin.

Noemi ha mostrato gli screen della risposta ricevuta dalla produzione, sostenendo che il motivo dietro la mancata partecipazione sarebbe dovuto al suo peso in eccesso:

“Io non ho mai visto in tv persone che somigliassero a me. Appena ho visto Rosy all’interno della casa ho pensato a questo”.

