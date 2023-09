Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla piattaforma di streaming. Le trame sono relative alla settimana che va da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

Di seguito le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Zeynep decide di lasciare la casa di Mehdi e di chiedere il divorzio dopo che lui l’ha chiusa in casa per non farla uscire. La ragazza è diventata una prigioniera nella sua stessa abitazione. Nonostante il forte dispiacere, Zeynep è decisa a lasciare suo marito e ad andarsene per sempre lontano da lui. Nel frattempo, Mehdi è distrutto a causa della richiesta di divorzio di Zeynep, al punto da andare a chiedere consigli alle persone a lui più vicine. Per il meccanico è un brutto colpo.

Zeynep si reca, con Sakine e Sultan, a firmare il contratto d’affitto della nuova casa, ma ha una brutta sorpresa: il proprietario si rifiuta di affittarlo a sole donne. Cosa sceglierà di fare dunque Zeynep? Tornerà a casa sa Mehdi, pur sapendo a cosa andrà incontro? Intanto, durante una delle loro uscite clandestine, Nuh chiede a Cemile di sposarlo: quale sarà la sua risposta?

