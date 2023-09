Indicazioni decisamente interessanti, quelle che arrivano in questi giorni dal Samsung Galaxy S23 Ultra rispetto alla concorrenza. Di recente, infatti, è stata presentata la serie concorrente rispetto ai top di gamma 2023 del produttore coreano, al punto che ora è inevitabile qualche paragone a distanza con gli iPhone 15. In particolare, volendo analizzare le prestazioni dei due prodotti di riferimento, emergono alcune verità molto interessanti che in qualche modo sminuiscono l’impatto avuto dall’iPhone 15 Pro Max sul mercato. Almeno dal punto di vista delle prestazioni.

Segnali incoraggianti dal Samsung Galaxy S23 Ultra rispetto alle prestazione dell’iPhone 15 Pro Max

In attesa di capire quali saranno gli effetti del nuovo aggiornamento software tanto atteso in giro per il mondo, soprattutto dopo aver appreso durante il weekend che pare essere in distribuzione la quarta beta di One UI 6.0, oggi 25 settembre occorre dedicare una parentesi alle rispettive performance dei top di gamma Apple e Samsung. Come stanno le cose al momento? Diversi test rivelano che le prestazioni della GPU del Samsung Galaxy S23 Ultra siano migliori di quelle dell’iPhone 15 Pro Max, nonostante sia dotato di un chip che utilizza un processo di fabbricazione più vecchio.

Sono considerazioni riportate anche da SamMobile e che oggi fanno molto rumore. Già, perché sulla carta Apple avrebbe dovuto fare la differenza, dopo il clamore dovuto all’introduzione del primo chip per smartphone da 3 nm al mondo per la linea iPhone 15 Pro. Tuttavia, il processore Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy da 4 nm del Samsung Galaxy S23 Ultra sembra funzionare molto meglio, soprattutto durante carichi di lavoro grafici sostenuti.

Staremo a vedere se lo sviluppo software degli stessi Samsung Galaxy S23 Ultra ed iPhone 15 Pro Max farà cambiare la situazione.

