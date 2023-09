Debutta Imma Tataranni 3 su Rai1. A partire da stasera, 25 settembre, tornano le indagini del sostituto procuratore nella serie tv prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com giunta alla terza stagione.

Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’ormai celebre procuratore di Matera: incorruttibile, implacabile, dissacrante ma di grande umanità e graffiante ironia, capace di risolvere i casi più intricati grazie a una prodigiosa memoria e a metodi spesso poco ortodossi.

Quattro nuove serate che miscelano con abilità la detection con le vicende familiari della protagonista della serie, nata dalla penna di Mariolina Venezia.

La terza stagione inizia con un salto temporale. Imma è impegnata nella solita routine tra famiglia e lavoro, pur se con delle importanti novità. Valentina si è diplomata e ha deciso di studiare all’Orientale di Napoli. Imma e Pietro si ritrovano quindi nella casa vuota. Non si lasciano andare alla malinconia, anzi, provano a tornare a essere la coppia di un tempo. Almeno fino a quando Calogiuri non si sveglia dal coma.

Il maresciallo, però, ha subito un’amnesia a causa del trauma riportato. Non ricorda quasi nulla e ci vorrà tempo per recuperare. Inoltre non sembra ricordare di essere innamorato di Imma, che tratta in maniera fredda. Calogiuri, inoltre è determinato a scoprire chi si nasconde dietro l’attentato ed Imma ne è preoccupata.

Pietro invece appare confuso e per reagire si iscrive a un corso di pugilato. Qui conosce Sara (interpretata da Sara Drago), trascinante e brillante paleontologa.

Questa stagione racconta il progressivo rinnamoramento di Calogiuri per Imma, ma anche la sua evoluzione. Non più un ragazzo, ma un uomo che sa che cosa vuole e che ha tutte le intenzioni di prenderselo. Specularmente Pietro si avventura nel cammino opposto.

Si intitola Lontano dagli occhi la prima puntata di Imma Tataranni 3, di cui vi riportiamo la sinossi: È passato del tempo dall’omicidio di Romaniello e Imma può contare solo su Capozza e Diana. In famiglia, Valentina decide di proseguire gli studi a Napoli. Intanto, Calogiuri esce dal coma.

La prima serata vede la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi nel ruolo di sé stesso. Sarà proprio lui a scoprire la vittima del delitto su cui Imma dovrà indagare.

Nel cast si confermano, oltre a Vanessa Scalera: Massimiliano Gallo nel ruolo del marito di Imma Pietro De Ruggeri; Alessio Lapice nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri; Barbara Ronchi interpreta la cancelliera Diana De Santis; Carlo Buccirosso nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali; e Cesare Bocci in quelli di Saverio Romaniello.

L’appuntamento con Imma Tataranni 3 è alle 21:30.

