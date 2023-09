Le squadre romane non sono partite bene in campionato, come testimoniato dai pareggi conquistati da entrambe nel corso dell’ultimo fine settimana, ma in tanti in queste ore si chiedono già quando escono i biglietti di Lazio-Roma. La partita, lo ricordiamo, è in programma tra sei settimane, con calcio d’inizio previsto il 12 novembre alle 18. Si giocherà di domenica, dunque, come avvenuto in occasione dell’ultimo scontro diretto nella Capitale trattato mesi fa. Gli impegni nelle coppe per entrambe sono una costante, con tutto quello che ne consegue anche in termini di calendario.

I tifosi già si chiedono quando escono i biglietti di Lazio-Roma: le prime anticipazioni di oggi

Il presupposto dal quale partire oggi è che non ci siano informazioni ufficiali per tutti coloro che si pongono quesiti su quando escono i biglietti di Lazio-Roma. Ad oggi, infatti, è davvero troppo presto per sbilanciarsi sotto questo punto di vista, anche se qualche anticipazioni possiamo già fornirla. Solo ipotesi, giusto premetterlo, in quanto dando uno sguardo allo storico della squadra ospitante (in questo caso il club biancoceleste) effettivamente possiamo farci un’idea su come andranno le cose. Vediamo dunque come stanno le cose al momento per le due tifoserie.

Anche la Lazio, come la Roma, tende ad avviare la vendita dei biglietti delle proprie partite in casa con largo anticipo. In misura minore rispetto ai giallorossi, ma dando ugualmente tutto il tempo ai propri sostenitori per muoversi in anticipo. Detto questo, ci sono buone probabilità che la situazione si possa sbloccare durante la sosta di ottobre, a metà mese, con circa quattro settimane di anticipo rispetto all’evento. Alla Roma, come al solito, verrà riservata tutta la Curva Sud in quanto società ospite.

Nei prossimi giorni, comunque, saranno più chiare tutte le informazioni del caso inerenti la vendita dei biglietti di Lazio-Roma del 12 novembre.

