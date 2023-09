Ci sono importanti novità che vanno prese in esame in queste ore per gli utenti che intendono scaricare nel più breve tempo possibile l’aggiornamento con One UI 6.0 per i propri Samsung Galaxy S23. Dopo una breve attesa, infatti, è possibile procedere con l’installazione della quarta beta focalizzata proprio sul pacchetto software in questione. Un modo per comprendere in quale direzione stia andando lo sviluppo del firmware, dopo avervi parlato in settimana di una patch aggiuntiva per i test sul campo di Android 14. Analizziamo meglio le informazioni venute a galla fino a questo momento.

Primi riscontri sulla quarta beta One UI 6.0 per i Samsung Galaxy S23: cosa trapela oggi 23 settembre

Dunque, quali sono le novità sulle quali ci possiamo concentra a proposito della quarta beta One UI 6.0 per i Samsung Galaxy S23? Alcune novità previste sono state esaminate come al solito da SamMobile, secondo cui si tratta della versione firmware termina con ZWIC. L’upgrade, secondo le anticipazioni raccolte in mattinata, ha debuttato negli Stati Uniti, ma con ogni probabilità verrà rilasciata in altri mercati più tardi già nella giornata di oggi. Premettendo che in Italia non ci saranno rilasci per le beta, come sempre accade in circostanze simili, è altrettanto corretto ricordare che in alcuni Paesi questa sarà la terza beta.

Già, perché non tutti a quanto pare hanno aderito alla beta che è stata rilasciata il primo giorno. Si tratta di un download che può avvenire via OTA, il cui peso ammonta a 1 GB per i vari Samsung Galaxy S23 compatibili. Difficilmente si toccheranno con mano altre funzionalità di Android 14, ma oltre a correggere alcuni bug, quasi sicuramente verrà fornito in bundle con la patch di sicurezza di ottobre 2023.

Dopo questa, ci saranno comunque altre beta per i Samsung Galaxy S23, alla luce del fatto che secondo il registro delle modifiche ci sarebbero ancora un paio di problemi noti non risolti. Vedere per credere il mancato funzionamento di Motion Photo.

