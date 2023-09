In ogni album di Bruce Springsteen c’è un pezzo della storia dell’uomo. Cantautore verace e profondo, è un punto di riferimento nel rock d’autore per il suo timbro inimitabile – fonte di ispirazione per Eddie Vedder dei Pearl Jam – ma soprattutto per le sue canzoni piene di poesia, denuncia sociale, romanticismo e verità. Ecco quali sono i suoi dischi più famosi.

Greetings From Asbury Park, N.J. (1973)

Il primo album di Bruce Springsteen è un’opera di grande impatto, che rivela al mondo la sua voce e la sua visione della musica rock. Le canzoni sono brevi, concise e dirette, e parlano di vita quotidiana, sogni e speranze. Tra i brani più famosi, Blinded By The Light, Growin’ Up e It’s Hard To Be A Saint In the City.

The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle (1973)

Il secondo album di Springsteen è un’evoluzione del precedente, con sonorità più complesse e sfaccettate. Le canzoni sono più lunghe e articolate, e raccontano storie di personaggi e luoghi reali. Tra i brani più famosi, Rosalita (Come Out Tonight), Kitty’s Back e 4th of July, Asbury Park (Sandy).

Born To Run (1975)

Born To Run è l’album che consacra Bruce Springsteen come una delle stelle più luminose della musica rock. Il disco è un capolavoro assoluto, con brani che sono diventati classici intramontabili. Tra i brani più famosi, Born to Run, Thunder Road e Jungleland.

Darkness On The Edge Of Town (1978)

Darkness On The Edge Of Town è un album più cupo e introspettivo rispetto ai precedenti. Springsteen affronta tematiche come l’alienazione, la disillusione e la perdita dell’innocenza. Tra i brani più famosi, Badlands, The Promised Land e Racing In The Street.

Born In The U.S.A. (1984)

Born In The U.S.A. è l’album di maggior successo commerciale di Bruce Springsteen (leggi la storia). Il disco è un ritratto della classe operaia americana, e le sue canzoni sono un inno alla speranza e alla resilienza. Tra i brani più famosi, Born In The U.S.A., Dancing in the Dark e I’m On Fire.

Continua a leggere su optimagazine.com