Toni accesi al Grande Fratello dove Beatrice Luzzi si sente sola contro tutti. L’attrice lo ha manifestato in diretta ad Alfonso Signorini con cui, durante la puntata in prima serata su Canale 5, ha utilizzato termini che riconducono a vicende di bullismo. “Volevo rassicurare i miei figli che mi avranno vista con il branco contro, penso che abbiano sofferto” ha detto la concorrente vip.

Il conduttore ha però tentato di smorzare i toni etichettando la parola “branco” come “sensibile” ed eccessivamente “pesante” per il contesto del reality show.

Al termine della puntata gli animi non si sono affatto placati, anzi, Anita è stata durissima con la famosa coinquilina, in particolare per l’utilizzo della parola “branco” nei confronti degli altri concorrenti:

“L’hanno salvata in tutto stasera. In diretta ci ha chiamati branco. Io avevo la faccia scioccata. Ieri ballavamo e abbiamo cercato di includerla. Io adesso però mi sono stufata proprio. Perché lei non attacca il singolo, ma attacca il gruppo. Ci attacca tutte le volte che può. Con tutti noi fa bastone e carota. Quando sta qua è ok e poi in puntata ci massacra. […] La parola branco che ha usato è gravissima. Adesso è immune, ed è immune perché lo sappiamo il motivo. Alfonso l’ha attaccata sulla parola branco. Lei se n’è lavata subito le mani. Ma solo perché è stata criticata per la parola, altrimenti non diceva nulla. […] Ieri ha pianto da sola? Non me ne sono accorta, dico la piena verità. Non so se mi sarei fermata se l’avessi vista. Son sincera, però non l’ho vista davvero. Lei però rimane sempre sé stessa”