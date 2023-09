14 tracce dal sapore introspettivo, un viaggio nella vita e nel percorso musicale di GionnyScandal: questo è Black Mood 2. L’artista si mette a nudo a 360 gradi, tra brani irriverenti e profondi. Parla anche del suo lato sessuale.

Il fil rouge è la sincerità con la quale GionnyScandal racconta le sue esperienze di vita, senza timori e mostrandosi fragile. Nel disco trovano posto i suoi demoni interiori.

Amore, morte, perdita e rivincita sono solo alcuni dei temi che l’artista affronta. Parla anche di depressione e di salute mentale, dell’importanza di andare in terapia. Se il primo capitolo di Black Mood era quello relativo al momento in cui ha iniziato a soffrirne, il secondo è quello in cui riesce a scrivere di sé con una rinnovata consapevolezza. La depressione, infatti, lo ha aiutato a scrivere tanto e a raccontarsi senza timori.

Track by Track, GionnyScandal racconta Black Mood 2

“Climax”

L’intro dell’album, dove sono concentrate tutte le emozioni dell’ultimo anno. L’ho scritta ancora prima di avere la base perché in quel momento sentivo l’urgenza di tirare fuori quello che sentivo. Il titolo deriva dal fatto che il pezzo è un crescendo totale, fino allo sparo di pistola che fa intendere tutto e niente.

“Vaffanculo”

È un pezzo contro gli/le ex, contro quelle persone a cui si ha dato tutto ma che non si è riusciti a mandare a quel paese al momento opportuno.

“America”

L’America è sempre stata il mio sogno, ho sempre desiderato trasferirmi lì. Ho pensato di paragonarla a una persona che ha fatto parte della mia vita e che ora non c’è più, per farle capire quanto fosse importante e quanto valesse la sua presenza nella mia vita.

“Karma”

Durante gli ultimi due anni ho conosciuto quelli che pensavo fossero migliori amici, ma che poi mi hanno tradito senza nessun motivo. Sono quel tipo di persona che non riesce a nascondere nessun sentimento, anche se bruttissimo. Hanno tirato fuori il peggio di me e io l’ho racchiuso in questo pezzo.

“Russa”

Uno dei pezzi più leggeri dell’album, la maggior parte dei giorni sono giù di morale ma a volte riesco a non prendermi troppo sul serio. “Russa” nasce dal mio fanatismo verso le ragazze dell’Est e dalla voglia di smorzare un po’ i toni cupi dell’album, facendo risaltare anche questo mio lato.

“Una lacrima in meno”

Ho scritto questo brano per descrivere la mia sindrome dell’abbandono, che riguarda anche le relazioni sentimentali. “Quando ti vedo ho un sorriso in più ed una lacrima in meno” significa proprio che nella mia vita ho sia bisogno di stare da solo ma anche di un ancora a cui aggrapparmi, una persona che mi accetti per quello che sono.

“Mi rimani tu”

Il pezzo è direttamente collegato a quello precedente, per questo motivo nella tracklist è immediatamente successivo. Qui mi sono completamente aperto a una persona, l’unica che, nonostante io abbia fatto soffrire migliaia di volte, c’è ancora. Questo è il mio modo per chiederle scusa.

“Selfie mentre piango”

Alla gente, o comunque alla maggior parte di essa, della sofferenza degli altri non importa nulla. La metafora del “selfie mentre piango”, che poi scelgo di non pubblicare, vuole intendere proprio questo.

“Tranne te”

È un brano leggero, romantico, che racconta semplicemente la voglia di stare insieme.

“Stupido”

Tutte le volte che mi riprometto di non fidarmi mai più di una persona, lo rifaccio puntualmente e sbaglio. Dopo l’ennesima volta che è successo, ho scritto questo pezzo e ho deciso di fare una promessa a me stesso: “il giorno che uscirà l’album e quindi la gente ascolterà “Stupido”, sarà il giorno in cui inizierò a non fidarmi più di nessuno”.

“Tutorial”

Uno dei miei pezzi preferiti dell’album, con i soldi ci puoi comprare quello che vuoi, eccetto la serenità mentale. Su internet oggi possiamo addirittura trovare dei tutorial su come costruire una navicella spaziale ma niente che ci insegni a sorridere quando non abbiamo più la forza di farlo.

“Ahegao”

Dato che in questo album ho voluto mettermi a nudo al 100%, ho deciso di far trasparire anche il mio lato sessuale più nascosto e più intimo. Dopo tutto, perché no?

“Felina”

Questa è stata l’ultima canzone che ho scritto per questo album ed è anche il titolo dell’ultimo episodio di “Breaking Bad”, la mia serie preferita, dove il protagonista principale, dal nulla, diventa qualcuno e poi muore. La fama è bella soltanto quando non la si ha, a quelli come me ha fatto solo male dal punto di vista mentale, nella canzone ho voluto spiegare come mi sento per colpa di essa.

“Buio/luce”

Il finale di questo film, la fine del viaggio, il mio pezzo preferito dell’album in assoluto. Nonostante io creda di essere condannato a soffrire per il resto dei miei giorni, esiste il buio ma esiste anche la luce.

