Nome: Simone

Cognome: Cicalone (fittizio)

Città: Roma

Piattaforme: Facebook, YouTube

Chi è Simone Cicalone

Simone Cicalone è uno youtuber e pugile, nato a Roma all’inizio degli anni Settanta. Ha una passione per le arti marziali, la tecnologia e il videomaking, che lo ha portato a creare il suo canale YouTube nel 2007. Il suo canale conta quasi 600 mila iscritti e propone video che spaziano su vari argomenti, tra cui allenamento, alimentazione, storie di vita, interviste e ricostruzioni true crime sui luoghi dei fatti.

Simone Cicalone è noto soprattutto per il suo format Quartieri Criminali, in cui visita i quartieri più difficili di Roma e del resto d’Italia e ascolta le testimonianze di persone che hanno avuto a che fare con la delinquenza, la droga e la violenza. Il suo obiettivo è quello di raccontare con onestà e senza falsi moralismi una realtà spesso ignorata o distorta dai media mainstream. Il suo stile è basato sull’ascolto e l’empatia, ma anche sull’ironia e la spontaneità.

Il true crime

Simone Cicalone ha anche un interesse per true crime, che negli anni lo ha portato a parlare dei casi più famosi della cronaca nera italiana: il delitto de La Sapienza dove morì Marta Russo, la banda della Uno Bianca, il delitto di Simonetta Cesaroni in via Poma, la scomparsa di Emanuela Orlandi e tante altre storie di cui non si parla mai abbastanza. Nel farlo, Cicalone si riprende mentre visita i luoghi in cui si erano svolti i fatti.

Particolarmente popolari sono i suoi reportage alla Stazione Termini, dove si incammina insieme ai suoi collaboratori di Scuola Di Botte per raccontare da vicino i problemi della stazione principale di Roma e dove spesso si scontra con i personaggi più pericolosi del quartiere. Non sono mancate occasioni, a tal proposito, in cui lo youtuber ha dovuto richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

