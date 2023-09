Ci sono novità che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S22 in commercio in Europa, con uno sguardo particolare a chi non vede l’ora di scaricare l’aggiornamento con One UI 6.0 e Android 14. Già, perché dopo i primi segnali che abbiamo portato alla vostra attenzione ad inizio settimana con un altro articolo, tocca concentrarsi sulla profonda diffusione del programma beta relativo al pacchetto software. Nulla di concreto per l’Italia, dove non sarà possibile condurre i test del caso, ma segnali comunque incoraggianti anche dalle nostre parti.

Sta arrivando anche sui Samsung Galaxy S22 in Europa la beta di One UI 6.0 in vista dell’aggiornamento

Per farvela breve, siamo al cospetto di un altro indizio secondo cui starebbe arrivando anche sui Samsung Galaxy S22 in Europa l’aggiornamento più atteso di questo 2023, se non altro perché la beta di One UI 6.0 ha iniziato a farsi vedere anche nel Regno Unito. In mattinata, poi, dopo i primi riscontri dalla Corea, pare sia stato sbloccato il test anche negli Stati Uniti. Si tratta di messaggi impliciti per tutti che evidenziano come al momento il pacchetto software non stia facendo emergere particolari criticità tra coloro che hanno deciso di aderire al programma.

Secondo le prime informazioni condivise da SamMobile, occorre partire da un importante presupposto oggi quando si parla dell’aggiornamento ormai in fase test. In primo luogo, il nuovo firmware racchiude anche la patch di sicurezza di settembre 2023. Stando ai dettagli che sono stati resi direttamente da Samsung, sembrerebbe che il firmware non sia in grado di supportare l’app Google Pay.

In generale, comunque, utenti e addetti ai lavori si aspettando che il produttore asiatico possa rilasciare l’aggiornamento stabile One UI 6.0 per i dispositivi Samsung Galaxy S22 compatibili nei prossimi due mesi.