I Samsung Galaxy Tab S9 FE ed FE+ sono prossimi a compiere il proprio esordio. Roland Quandt insieme a “winfuture.de” li conosciamo in modo più approfondito. I dispositivi avranno diagonali di 10.9 e 12.4 pollici. Il primo sarà spinto dal processore Exynos 1380 octa-core con 6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. A bordo troviamo il 5G in forma opzionale e la fotocamera frontale nella cornice, sul lato lungo. La fotocamera posteriore sarà singola. Il prezzo partirà da 529 euro, con 100 euro aggiuntivi per la versione 5G (sta a voi decidere se è il caso o meno di investire questa cifra per ottenere anche la connettività 5G).

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ sarà anch’esso spinto dal processore Exynos 1380 octa-core, con 8/12GB di RAM e 256GB di storage interno. La connettività 5G è opzionale e la fotocamera posteriore doppia. Non mancano gli speaker stereo, il lettore di impronte digitali laterale, il supporto alla SPen (così come anche alla tastiera), una batteria EB-BX818ABY con ricarica 45W. Le dimensioni ammontano a 285,4×185,4×6,54mm. Il prezzo parte da 699 euro con 100 euro aggiuntivi per la versione 5G. Tra i due quest’ultima è la versione un po’ più completa e che, pertanto, si lascia preferire per quelle chicche che magari risultano assenti sull’altra, che resta comunque una buona alternativa low-cost quando si tratta di comprare un nuovo tablet.

I Samsung Galaxy Tab S9 FE ed FE+ sono prossimi al lancio: se è un tablet economico, ma che garantisce comunque delle buone prestazioni, quello che cercate, probabilmente dovreste attenderne l’ufficializzazione. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

