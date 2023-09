Xiaomi ha tenuto un evento in Cina dove ha presentato la serie Redmi Note di prossima generazione, un nuovo tablet, degli auricolari TWS e tanto altro ancora. La linea Redmi Note 13 comprende varianti standard, Pro e Pro+. Tutte e tre le versioni giungono come successori della serie Redmi Note 12 dello scorso anno. Il Redmi Note 13 Pro+ è il modello di fascia alta della serie che arriva con aggiornamenti significativi rispetto al suo predecessore; il device include anche tante principali funzionalità relative al reparto display.

Il Redmi Note 13 Pro+, infatti, è il primo della serie del sub-brand a presentare un display AMOLED curvo che misura 6,67 pollici dotato di un foro di perforazione posizionato al centro e con una risoluzione di 1,5K. Il telefono possiede una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed una luminosità di picco di 1.800 nit. Lo smartphone è ancora una volta il primo della famiglia Note ad essere dotato di uno scanner di impronte digitali. Quanto al design, il nuovo device abbandona l’isola della fotocamera a favore dei sensori posizionati tradizionalmente. Ad ogni modo, il pannello posteriore sfoggia una trama in ecopelle con un design bicolore. Inoltre, il dispositivo è anche resistente alla polvere e all’acqua con grado di certificazione IP68.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Redmi Note 13 Pro+ è dotato di un sensore Samsung HP3 da ben 200MP con stabilizzazione OIS. Troviamo, inoltre, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un terzo sensore da 2MP. Il dispositivo ha la capacità di scattare fino a tre diverse lunghezze focali con uno zoom integrato nel sensore e uno zoom ottico lossless 4x. Frontalmente, lo smartphone presenta uno snapper selfie da 16MP. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra, abbinato a 16GB di RAM e 512 B di spazio di archiviazione. Il SoC è accompagnato da una GPU Mali-G610. Il dispositivo, infine, integra una batteria da 5120mAh, con supporto per la ricarica rapida da 120W, mentre in termini di connettività offre: porta USB-C, un jack per cuffie da 3,5mm, IR Blaster, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC e altro ancora. Lato software lavora con interfaccia MIUI 14 basata su Android 13 OS fuori dalla scatola.

