Arriva la docu-serie su Vasco Rossi, un lavoro in 5 episodi disponibili in streaming dal 27 settembre, insieme all’inedito Gli Sbagli Che Fai.

Si intitola Il Supervissuto e racconterà la vita e la carriera del rocker italiano più amato di sempre. Nella docu-serie su Vasco Rossi troveremo un racconto inedito dell’artista a 360 gradi, tra musica e vita vera. Il titolo non è per niente casuale e si rifà ad un episodio della vita del Blasco. Lui stesso infatti si è soprannominato il “supervissuto” in passato ed in effetti è proprio così: ha super vissuto.

Attraverso i suoi brani più famosi, a partire da Albachiara – ancora stabile nelle playlist di tutti – fino alla conquista degli stadi della penisola. E ancora: tutta la sua musica e la sua carriera attraverso le tappe fondamentali che l’hanno caratterizzata e che lo hanno fatto conoscere al pubblico. Ma non solo: nella docu-serie su Vasco Rossi c’è spazio anche per la sua vita privata e per confessioni intime ed inedite.

Vasco parlerà della sua famiglia, dei momenti in cui tutto era contro ed è caduto in depressione e di molto altro. Diverse saranno, poi, le testimonianze. Parlerà Valentino Rossi, tra gli altri.

L’idea della docu-serie su Vasco Rossi non poteva che essere dell’amico e collaboratore fidato del Blasco, Pepsy Romanoff. La piattaforma che la accoglierà sarà Netflix.

“Un selfie lungo 5 ore”, dice Vasco definendo “Il Supervissuto”. “Ripeterei tutto, sono quello che sono anche grazie ai miei errori”. Con la serie verrà rilasciato il brano inedito Gli sbagli che fai: “Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile”, recita il testo. “Questo è quello che fa qualsiasi artista con il suo pubblico”, aggiunge. “Mentre mi raccontavo, rivivevo tutto intensamente. Ho rivisto con affetto quel ragazzo pieno di sogni che voleva vivere la vita a modo suo”, conclude Vasco.