Stanno venendo a galla proprio in queste ore le prime informazioni relative alla vendita dei biglietti di Lecce-Napoli, anticipo di sabato 30 settembre molto atteso dalle tifoserie delle due squadre. Qualcuno temeva che potesse arrivare qualche divieto per la tifoseria partenopea, ma i buoni rapporti con quella giallorossa hanno evidentemente ammorbidito le autorità, stando almeno alle anticipazioni che sono venute a galla in queste ore. Il tutto, ovviamente, in attesa che si sblocchi una volta per tutte la vera e propria commercializzazione dei ticket per l’evento in questione.

Focus sulle prime anticipazioni riguardanti la vendita dei biglietti di Lecce-Napoli del 30 settembre

Sono fasi delicate queste, come abbiamo avuto modo di consatare in questi giorni a proposito della vendita dei tagliandi per altri match di Serie A. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, cosa sappiamo a proposito dei biglietti di Lecce-Napoli? Se da un lato non ci saranno grandissime limitazioni, al contempo è utile capire a cosa andremo incontro nei prossimi giorni. In particolare, i rumors di oggi ci dicono che a partire da lunedì prossimo sarà possibile procedere con la transazione per entrambe le tifoserie.

Quanto alla vendita dei biglietti di Lecce-Napoli per il settore ospiti, nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato il provvedimento che andrà a formalizzare l’obbligo di tessera del tifoso del Napoli per i residenti in Campania, senza dimenticare il divieto di acquisto di biglietti di altri settori per gli stessi residenti nella regione. In questo modo, infatti, si punta a minimizzare il rischio di insidiose mescolanze nei settori dei tifosi locali. Al netto delle scarse preoccupazioni sul fronte dell’ordine pubblico.

Staremo a vedere se verranno a galla ulteriori informazioni utili per inquadrare al meglio la questione inerente la vendita dei biglietti di Lecce-Napoli, match molto atteso in vista dell’ultimo weekend di settembre.

