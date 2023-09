Buona offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 14 nero da ben 256GB di memoria interna. Ormai conviene puntare su dispositivi che abbiano uno storage interno abbondante, ma in questi casi i prezzi risultano essere un po’ più elevati. Può quindi essere utile approfittare di qualche offerta presente sui vari store di e-commerce e nella giornata odierna, tra le più allettanti, segnaliamo quella dell’iPhone 14 nero da 256GB di memoria interna presente su Amazon.

Stiamo assistendo ad un’interessante sforbiciata al prezzo per iPhone 14 da 256 GB su Amazon in Italia

Altro tassello da valutare, dunque, dopo il report dei giorni scorsi. Questo top di gamma può infatti contare su uno sconto dell’11%, alquanto interessante per un dispositivo Apple. Infatti il prezzo di partenza di 1009 euro arriva a 899 euro, decisamente più conveniente. Si può risparmiare un bel gruzzoletto con quest’offerta di Amazon per l’iPhone 14 nero da 256GB e ricordiamo come la disponibilità sia immediata, in pochi giorni tale device arriverà nelle vostre case.

Offerta Apple iPhone 14 (256 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Altro aspetto positivo riguarda la consegna gratuita, quindi la cifra sopra menzionata è quella finale. Grazie poi ad Amazon si ha anche modo di poter acquistare questo iPhone 14 nero a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di tale offerta. Non tutti possono permettersi di spendere in un’unica volta una cifra del genere, seppur scontata, ma con l’acquisto a rate tutto è sicuramente più semplice. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo iPhone 14, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Ritroviamo, su questo iPhone 14, un sistema fotocamere più evoluto, garantendo scatti di qualità con ogni condizione di luce. La parte hardware è animata dal processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Migliorata anche la batteria che ora consente oltre 20 ore di riproduzione video. Infine questo iPhone 14 è resistente all’acqua ed alla polvere. Sicuramente può essere ancora consigliabile puntare su questo device nonostante l’arrivo sul mercato della nuova famiglia di iPhone 15.

