Venerdì 22 settembre in prima serata su Canale 5 è in onda la seconda serata de La voce che hai dentro, serie TV con Massimo Ranieri, disponibile in contemporanea anche in streaming su Mediaset Infinity.

Nella prima puntata, Michele Ferrara, tornato a Napoli dopo aver scontato una condanna ingiusta a 10 anni di carcere per omicidio, trova la casa discografica di famiglia, la Parthenope, sull’orlo del fallimento e decide di rimboccarsi le maniche per evitare che venga venduta.

I figli, Raffaele e Antonio, e la moglie Maria, che nel frattempo ha intrapreso una relazione con Giulio, non sono dalla sua parte. Ognuno è alle prese con qualche affare da risolvere. Solo la piccola Anna si schiera con lui. Per rilanciare le sorti della Parthenope, Michele individua un’occasione nel talento di Regina, giovane cantante dal carattere difficile.

Anticipazioni seconda puntata de La voce che hai dentro

Michele riesce a salvare Regina dal disastro che provoca una sua canzone rilasciata online incautamente. I due si mettono a lavoro per provare a scrivere un pezzo che consenta alla ragazza di vincere un contest.

Intanto Giulio chiede a Maria di sposarlo, ma la donna è titubante. Intanto Russo, un editore concorrente della Parthenope, fa di tutto per evitare che Regina firmi un contratto con la casa discografica. La stessa Russo Records propone un provino a Vincenzo, cantante che Antonio cerca di portare al successo.