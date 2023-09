Qual è il prezzo degli iPhone 15 su Amazon? Siamo al day one delle vendite per i melafonini di ultimissima generazione e in molti si riverseranno sul noto store per conquistarsi il proprio modello preferito. In questo momento, il costo delle ammiraglie Apple non poteva che essere quello di listino ma è importante precisare che i loro tempi di consegna sono davvero ottimi, considerando che invece sul sito ufficiale dell’azienda di Cupertino si dovrà attendere anche fino a fine ottobre per vedere arrivarsi a destinazione la variante prescelta.

Il prezzo degli iPhone 15 su Amazon per la versione standard da 128 GB è quello di 969 euro. L’attuale disponibilità della variante è per tutte le colorazioni previste da Apple, dunque in nero, bianco, azzurro, giallo, rosa e verde. Al contrario, per l’iPhone 15 Plus, sempre nel taglio di memoria da 128 GB, si parte da 1129 euro. Le nuance pronte alla vendita sono le stesse riportate per il modello minore. Entrambi i telefoni, in ogni loro configurazione, sono già pronti alla consegna. Procedendo da ora e nelle prossime ore alla transazione, il pacco arriverà non più tardi di lunedì 25 settembre.

Il prezzo degli iPhone 15 Pro e Pro Max su Amazon è anch’esso perfettamente in linea con quello di listino. Per quello Pro, la spesa da affrontare non sarà inferiore ai 1239 euro nella variante da 128 GB, con picco di 1869 per il taglio da 1 TB (e questo in tutte le colorazioni titanio naturale, bianco, blu e nero. Spazio infine all’esemplare più costoso di tutti, il Pro Max. Si parte dai 1489 euro del dispositivo da 256 GB, per arrivare ai 1989 euro dell’esemplare da 1 TB. Una volta recepita la portata della spesa per i modelli appena menzionati, va almeno segnalato che pure queste alternative Apple più accessoriato arriveranno non più tardi di lunedì 25 settembre, almeno se acquistati adesso.

