Le scuole sono iniziate da poco e uno degli strumenti utili per studenti più o meno grandi è l’app Dealink, per fruire di contenuti multimediali aggiuntivi rispetto alle copie cartacee dei libri. Di seguito verranno spiegate tutte le funzionalità del tool che non prevede alcuna attivazione dei testi e non richiede neanche una noiosa registrazione iniziale.

Funzionamento

La prima cosa da dire è che Dealink è l’app D Scuola che permette di accedere (con lo smartphone ma anche con il tablet) a contenuti extra previsti sui testi cartacei del relativo editore. L’applicazione è del tutto gratuita sia per i dispositivi Android che per quelli Apple. Il download è possibile dunque sia dall’App Store Apple che dal Play Store di Google in pochi istanti.

Al primo accesso all’app Dealink, il telefono o il tablet richiederà solo l’accesso alla fotocamera e nessuna attivazione o registrazione (come già indicato). Fornire il consenso sarà fondamentale per l’utilizzo dello strumento, in ogni sua funzione. In effetti, già con una foto della copertina di un libro, potrà essere individuato il testo dal quale si vogliono estrapolare audio e video aggiuntivi rispetto alle versioni cartacee dei volumi. Allo stesso modo, nel momento in cui si dovranno ricercare pagine ed esercizi specifici, bisognerà catturare un ulteriore scatto e dunque avviare pure animazioni, gallerie di immagini e esercizi extra.

L’app Dealink ha un menù (in alto sulla destra) estremamente semplificato. Subito, in alto, comparirà il libro attualmente in uso per la verifica dei contenuti. Subito sotto, c’è una sezione che include tutti i volumi già consultati e una scheda che raccoglie gli extra salvati: dunque video, audio e quant’altro da rivedere e risentire in ogni momento, senza la necessità di andarli a ripescare ogni volta.

L’app Dealink include anche una sezione Cronologia dove è possibile tornare sui passi delle precedenti attività eseguite. Non manca neanche una scheda Impostazioni. Attraverso quest’ultima è possibile cambiare la lingua dello strumento (tra inglese, italiano, spagnolo, tedesco e francese). Sono disponibili anche i contatti (una mail di Dea Scuola) per chiedere supporto e assistenza in caso di necessità. Infine, sono consultabili anche i termini e le condizioni del servizio.

Usabilità

Potremo definire l’app Dealink a prova di bambino e, in effetti, anche ai piccoli studenti della scuola primaria capita di usufruire del tool per ascoltare audio e vedere video associati ai loro libri cartacei di scuola. La semplificazione è la parola d’ordine per lo strumento che richiede solo l’abilità di inquadrare delle immagini con una fotocamera. La possibilità di salvare degli elementi, così come l’accesso alla cronologia, torna utile per non ripetere più volte le stesse procedure e recuperare dunque del tempo prezioso. Tra le opzioni utili dell’app Dealink infine, c’è anche quella che consente di attivare la modalità a schermo scuro più riposante per gli occhi (direttamente tra le Impostazioni).

Il video tutorial ufficiale dell’app Dealink è a disposizione di chiunque per mostrare le funzioni dello strumento.

