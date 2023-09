One More Time dei Blink 182 è fuori, finalmente, e spiazza tutti. Se Edging ci aveva restituito in maniera discreta il pop punk che ha reso famosi Mark Hoppus, Tom Delonge e Travis Barker, questo nuovo singolo ci fa scoprire nostalgici.

One More Time dei Blink 182

Nel video diretto da Carlos Lopez Estrada ritroviamo il power trio nelle ambientazioni dei videoclip più famosi: c’è la stanza tappezzata di fotografie di Adam’s Song, la spiaggia di What’s My Age Again? e All The Small Things, le rovine di Stay Together For The Kids e tanto altro. In mezzo ci sono i tre ex ragazzi con facce malinconiche, un “I miss you” che è una cara citazione e un brano che non decolla.

Un piattume che abbiamo incontrato anche negli album suonati da Matt Skiba, ma che perdoniamo perché siamo felici di ritrovare Tom Delonge e di sapere che One More Time è anche il titolo del nuovo disco dei Blink 182. L’album sarà fuori il 20 ottobre e avrà una tracklist da 17 tracce.

La voce di Tom Delonge è filtrata e possiamo avvertire l’autotune, strumento non certo nuovo per i Blink 182 ma che non ci fa percepire il timbro naturale di Tom, che è una di quelle cose da amare o odiare, senza vie di mezzo.

Il nuovo album con Tom Delonge

One More Time arriva quattro anni dopo Nine (2019), ma soprattutto è un album attesissimo perché ci riporta la formazione storica con Tom Delonge alla chitarra.

Delonge lasciò la band nel 2015 dopo un’altalena di conferme e smentite, quindi la band assoldò Matt Skiba degli Alkaline Trio. Fino al 2023, che è l’anno del grande ritorno di Delonge nella formazione.

Testo

[Verse 1: Tom DeLonge]

Strangers, from strangers into brothers

From brothers into strangers once again

We saw the whole world

But I couldn’t see the meaning

I couldn’t even recognize my friends [Verse 2: Mark Hoppus]

Older, but nothing’s any different

Right now feels the same, I wonder why

I wish they told us, it shouldn’t take a sickness

Or airplanes falling out the sky [Pre-Chorus: Tom DeLonge]

Do I have to die to hear you miss me?

Do I have to die to hear you say goodbye?

I don’t want to act like there’s tomorrow

I don’t want to wait to do this one more time [Chorus: Tom DeLonge]

One morе time

One more

Onе more time

One more time [Verse 3: Tom DeLonge & Mark Hoppus]

I miss you, took time, but I admit it

It still hurts even after all these years

And I know that next time, ain’t always gonna happen

I gotta say, “I love you” while we’re here [Pre-Chorus: Tom DeLonge]

Do I have to die to hear you miss me?

Do I have to die to hear you say goodbye?

I don’t want to act like there’s tomorrow

I don’t want to wait to do this one more time [Chorus: Mark Hoppus, Tom DeLonge, Travis Barker]

One more time

One more

One more time

One more time

One more time

One more time

One more

One more time

One more time

One more time

