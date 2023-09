Super offerta quest’oggi su Amazon per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23, dispositivo di quest’anno che può contare su uno sconto di rilievo che potrà far capitolare molti utenti. Parliamo di un top di gamma di ultima generazione di stampo Android con un ottimo comparto tecnico ed un prezzo che ora risulta essere decisamente più accattivante. Approfondendo la questione si può notare come su Amazon tale device sia proposto con uno sconto del 36% effettuato sul prezzo da listino di 1015 euro, arrivando quindi all’offerta di 645,90 euro.

Un aggiornamento sul prezzo del Samsung Galaxy S23: la nuova offerta Amazon del 21 settembre

Dunque, non solo sviluppo software per questi modelli, dopo l’aggiornamento di ieri. Cifra molto vantaggiosa che risulta essere davvero molto interessante, anche perché si tratta di un prezzo finale, non ci sono quindi altri costi aggiuntivi per la spedizione. La disponibilità su Amazon è immediata e nel giro di pochissimi giorni questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case. Tra l’altro su Amazon è possibile anche sfruttare il pagamento a rate con Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di tale offerta. Ricordiamo come il modello scontato sia il Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna.

SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo top di gamma Android, menzioniamo la presenza di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120 Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus 2. Il comparto hardware si presenta con il potente processore Snapdragon 8 Gen 2 ed è supportato da 8GB di RAM. Lato fotografico, questo Samsung Galaxy S23, può contare su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e gli altri due sensori da 10 megapixel e 12 megapixel.

La fotocamera frontale invece è da 12 megapixel. Il punto di forza è dato dalla registrazione video in 8K. Infine non manca una batteria decisamente più potente rispetto al modello precedente grazie ai 3900 mAh. Sta a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.

